Cos 5 sentidos. Isabel Barreto: ¿pontevedresa?, ¿almirante?

Múltiples conxecturas rodean á muller que ocupa o protagonismo deste podcast. As dúas principais: a súa orixe e as súas consecucións, polas que merece un lugar reseñable na historia.

Hai quen defenden que Isabel Barreto naceu no século XVI en Pontevedra e quen taxativamente negan que así fóra. Tamén quen lle atribúen o título de almirante e ser ademais a primeira muller que o ostentou, fronte a quen argumentan que naquel momento non podía ser factible devandito rango militar.

Confrontamos investigacións e teses para que quen se achegue a este podcast, extraia as súas conclusións.

As fontes consultadas corresponden a: Francisco Mellén Blanco, historiador e directivo da Asociación Española de Estudios del Pacífico, membro da Academia de Historia Naval e Marítima de Chile e Premio de Cultura Hispánica (1983). As súas palabras están extraídas da súa intervención para o Instituto Cervantes de Manila en 2022.

Alexandra Lapierre, escritora, autora de 'Serás reina del mundo' sobre Isabel Barreto e publicado en 2013 tras un inxente proceso de investigación durante anos. Os seus testemuños están extraídos da súa intervención na Fundación Mutua Madrileña en febreiro de 2025. Eloísa Gómez-Lucena é escritora, documentalista e antropóloga. Os seus argumentos están extraídos da súa intervención na Deputación de Pontevedra en 2023.

Elvira Roca Barea é escritora e profesora, licenciada en Filoloxía Clásica e Hispánica. Os testemuños extraídos corresponden á súa participación no Instituto Cervantes en 2018. Mercedes Camiño Maroto é catedrática de Historia Cultural Europea e Hispánica e as referencias están extraídas da súa achega ao libro 'Early modern women's nobility, authority and agency across the spanish empire' (2024).

As pezas musicais utilizadas corresponden a Antonio de Cabezón e Ambrosio Cotes.

