Os damos la murga. Segunda eliminatoria XXXIII Concurso de Murgas de Pontevedra

Ya puedes escuchar cómo discurrió y resultó la segunda sesión del Concurso de Murgas de Pontevedra 2025, en su XXXIII edición y en la que tomaron parte las cinco restantes murgas en competición este año.

Abrieron la velada unos padres primerizos y veteranos en esta convocatoria, con El Equipo Ja.

Continuó la noche con Janas de Leria. Los terceros en subir al escenario fueron Os Arrombados.

Cuartos en participar en la sesión de este miércoles fueron Os Barallocas y completaron la segunda eliminatoria Leña Verde.

El jurado en su deliberación resolvió que pasan a la final de este jueves día 6: Equipo Ja, Os do Val do Lérez, A Tropa de Moncha A Caralla, Murga do Naveiro y Leña Verde.