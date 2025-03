Dámosvos a murga. Segunda eliminatoria XXXIII Concurso de Murgas de Pontevedra

Xa podes escoitar como discorreu e resultou a segunda sesión do Concurso de Murgas de Pontevedra 2025, na súa XXXIII edición e na que tomaron parte as cinco restantes murgas en competición este ano.

Abriron a velada uns pais primerizos e veteranos nesta convocatoria, co Equipo Ja.

Continuou a noite con Janas de Leria. Os terceiros en subir ao escenario foron Os Arrombados.

Cuartos en participar na sesión deste mércores foron Os Barallocas e completaron a segunda eliminatoria Leña Verde.

O xurado na súa deliberación resolveu que pasan á final deste xoves día 6: Equipo Ja, Os do Val do Lérez, A Tropa de Moncha A Caralla, Charanga do Naveiro e Leña Verde.