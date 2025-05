25 actividades para dinamizar o galego en Maio, mes da lingua

O Concello de Pontevedra presentou a programación de "Maio, mes da lingua", unha iniciativa que contará con 25 actividades diversas para promover o uso do galego no municipio.

Segundo explicou o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, trátase dunha programación "moi intensa" que se estenderá ata os primeiros días de xuño.

"Colaboramos con moitísimas entidades, con 14 do Concello de Pontevedra para que o departamento de Normalización Lingüística poida desenvolver esta programación", destacou Gómez durante a presentación.

O edil subliñou que este ano a programación ten especial relevancia por dous motivos: a celebración do Ano Castelao e a situación de "emerxencia lingüística" que vive o galego.

"Tiñamos múltiples opcións porque este é o Ano Castelao e este mes sempre hai actividades relacionadas co Día das Letras, pero tamén porque vivimos unha situación de emerxencia lingüística e é necesario que o galego teña o seu papel na sociedade", explicou o concelleiro, quen engadiu que a intención é "ensinar cal é o traballo que se fai desde o departamento de Normalización Lingüística".

Entre as actividades máis destacadas, Gómez mencionou tres roteiros dedicados a Castelao: un en Salcedo, a través da asociación Salcedo Norte; outro por Pontevedra, que contará cun "roteiro actualizado e corrixido"; e un terceiro por Lérez "centrado nas cruces de pedra que pintou Castelao".

O programa inclúe tamén a Festa da Lingua, concertos no conservatorio, actuacións de pandereteiras "coas que queremos homenaxear as cantareiras", e cinco actividades do programa Apego destinadas ás crianzas menores de 6 anos e ás súas familias.

O edil salientou ademais as xornadas organizadas polo Ateneo sobre "ámbitos onde triunfa o galego", e lamentou que "podería triunfar en todos se o goberno da Xunta o apoiase". A programación complétase coa entrega dos premios Mil Primaveras e unha recepción ás entidades con motivo do Día das Letras Galegas.

Todas as actividades son de balde e a programación completa poderá consultarse en ponte.gal/letras25.

Demetrio Gómez, concelleiro de Cultura, amosa o cartel de 'Maio, mes da lingua'Pablo Ajuria / Brais Porto

PROGRAMACIÓN COMPLETA

Venres 9 de maio

17.30 h e 18.30 h: Contiños e xogos de Lup, con Soledad Felloza. Programa Apego na Cova dos Libros Fantásticos.

Sábado 10 de maio

11.30 h: Un pobo con historia de seu: O megalitismo, con Polo Correo do Vento, Ab Origine e Marcelo Dobode. Programa Apego na área de lecer Chan da Parafita.

18.00 h: Gala Ben Veñas, Maio. Certame musical e entrega de premios no Auditorio do Pazo da Cultura.

Martes 13 de maio

19.00 h: Galego, lingua de éxito: O galego na ciencia e na industria. Con Pablo López e Daniel Hermosilla na Casa das Campás.

Mércores 14 de maio

20.00 h: Ciclo de relatorios Ano Castelao. Xoán Carlos Garrido Couceiro: "Pensando como Castelao" no Café Moderno.

Venres 16 de maio

19.30 h: Concerto das Letras na Praza da Ferraría.

20.00 h: Festa da Lingua. Ruada desde a praza da Peregrina, ofrenda floral a Castelao e actuación de Polavila.

22.00 h: Concertos de Regueifa Tour, Cuarta Xusta e Teta's Van na Praza da Pedreira.

Sábado 17 de maio

11.00 h: Peter Punk, xogo tradicional con Miudiño, ruada con Foula e libros viaxeiros na Rúa da Serra.

14.00 h: Sesión vermú con Foula e Pandeireteiras de Quireza na Rúa da Serra.

19.00 h: Ano Castelao. Pegadas de Castelao, con Migallas no Centro Cultural de Monte Porreiro.

Martes 20 de maio

19.00 h: Galego, lingua de éxito: O galego no cine e na banda deseñada, con Jaione Camborda e Kiko da Silva na Casa das Campás.

Mércores 21 de maio

20.00 h: Ciclo de relatorios Ano Castelao. María Pilar García Negro: "Castelao no século XXI" no Café Moderno.

Venres 23 de maio

17.30 h e 18.30 h: Casa, casiña, casona, con Marta Ortiz. Programa Apego na Cova dos Libros Fantásticos.

Sábado 24 de maio

11.00 h e 12.00 h: Obradoiro de cianotipia, con Alouette Machine. Programa Apego no Río dos Gafos.

Martes 27 de maio

19.00 h: Galego, lingua de éxito: O galego nas industrias musicais, con Mondra e Uxía na Casa das Campás.

Mércores 28 de maio

20.00 h: Ciclo de relatorios Ano Castelao. Manuel Rei Romeu, conversa sobre o libro "Castelao, desta terra e deste tempo".

Xoves 29 de maio

10.30 h: Correlingua desde a alameda, percorrido por rúas e prazas.

17.00 h: Entrega de premios do certame de relato curto da FANPA no Teatro Principal.

Venres 30 de maio

17.30 h: Panchito, con Polo Correo do Vento e Marcelo Dobode. Ano Castelao no Local social de Cons.

17.30 h e 18.30 h: Corochas, con Atenea García. Programa Apego na Cova dos Libros Fantásticos.

20.30 h: A Caixa Rural de Lérez: a memoria recobrada. Intervén Xosé Álvarez Castro na Casa da Cultura de Lérez.

Domingo 1 de xuño

9.30 h: Andaina. Cruceiros de Lérez debuxados por Castelao. Saída desde a rotonda do mosteiro de Lérez.

Martes 3 de xuño

19.30 h: Recepción ás asociacións co gallo de Maio, Mes da Lingua e entrega dos premios do certame de relato da EOI no Pazo da Cultura.

Mércores 4 de xuño

18.30 h: Camiñada con Castelao. Presentación no Café Moderno e percorrido a seguir.

Sábado 7 de xuño

11.30 h: Entrega dos Premios Mil Primaveras no Salón de actos do Pazo da Cultura.

Domingo 8 de xuño