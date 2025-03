3.750 euros van repartirse en premios na nova edición do certame Ben Veñas, Maio

O Concello de Pontevedra, en colaboración cos Equipos de Normalización e Dinamización Lingüística dos centros públicos de ensino secundario, convoca unha nova edición do certame Ben Veñas Maio, unha iniciativa que se consolida como referente na promoción do uso do galego entre a mocidade local.

Esta tradicional cita cultural, que suma máis de dúas décadas de historia, mantén as sete categorías xa establecidas: Tik-Tok e Reels de Instagram (que celebra a súa cuarta edición), Certame Musical (24ª edición), Curtametraxes (9ª edición), Fotografía (24ª edición), Banda Deseñada (32ª edición), Narración Curta (32ª edición) e Poesía (24ª edición).

O alumnado matriculado nos institutos públicos de Pontevedra poderá presentar os seus traballos ata o 20 de abril, enviándoos ao correo electrónico [email protected].

A entrega de premios realizarase durante unha gala que incluirá a final do Certame Musical, o sábado 10 de maio ás 18:00 horas no auditorio do Pazo da Cultura.

Os premios para as categorías de Tik-Tok e Reels, Curtametraxes, Fotografía, Banda Deseñada, Narración Curta e Poesía distribúense en dous niveis: primeiro premio de 150 euros, lote de libros e diploma; e segundo premio de 100 euros, lote de libros e diploma.

No caso da Banda Deseñada, Narración Curta e Poesía establécense ademais dúas categorías por idade: ata 14 anos e a partir de 15 anos.

O Certame Musical, pola súa banda, ofrece premios de 450, 300 e 150 euros para os tres primeiros clasificados, ademais dun premio especial de 100 euros por membro do grupo (ata un máximo de 600 euros).

Os grupos interesados en gravar as súas maquetas no Local de Música teñen a oportunidade de solicitalo antes do venres 28 de marzo.

As bases completas poden consultarse no sitio web do Servizo de Normalización Lingüística do Concello de Pontevedra, onde tamén están dispoñibles os logos oficiais necesarios para participar nalgunhas das categorías.