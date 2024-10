Un percorrido pola abstracción galega, a última proposta do Café Moderno Afundación

A sala de exposicións do Café Moderno Afundación (Praza de San Xosé, 3, Pontevedra) inauguraba este mércores 9 de outubro a mostra "Abstraccións e mensaxes cifradas".

Un total de 33 obras que abordan a linguaxe abstracta como ferramenta de comunicación, realizadas nos últimos 75 anos por importantes nomes da creación en Galicia, compoñen esta proposta expositiva.

O público que se achegue a esta mostra poderá ver creacións de Berta Cáccamo, Fernando Casás, Reimundo Patiño, Tatiana Medal, Antonio Murado, Álvaro Negro, Ánxel Huete, Rafael Úbeda, Manolo Ruibal, Laxeiro, Almudena Fernández, Leopoldo Nóvoa, Antón Lamazares, Elena Colmeiro, Miguel Pereira, Xoán Piñeiro ou Álex Vázquez, entre outros.

En 1960, Manuel Mampaso pintou Ocre e gris. Máis de 50 anos despois, en 2011, Xurxo Gómez-Chao crearía a composición fotografada na súa obra BIG BANG 01 (O CEO CAÍDO). Trátase da obra máis antiga, e a máis recente, das expostas en "Abstraccións e mensaxes cifradas".

Esta proposta forma parte do proxecto " Simultánea ", que nace para celebrar o décimo aniversario de Afundación, a Obra Social de ABANCA, e mostra 350 obras da Colección de Arte Afundación a través de sete exposicións simultáneas nas sete sedes da entidade: Pontevedra, Vigo, A Coruña, Santiago, Ferrol, Lugo e Ourense.

Abertas na mesma data, tamén as sete mostras clausuraranse de xeito coincidente o 25 de xaneiro de 2025.

O conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, participou no acto de inauguración e loubou a iniciativa da entidade de facer coincidir no tempo as sete exposicións que forman parte de "Simultánea", xa que, deste xeito, "permite achegarnos á obra da colección de Afundación desde todas as grandes cidades, ofrecendo unha oportunidade única de coñecemento cultural desde diferentes perspectivas".

"Simultánea" forma parte do programa Cultura por Alimentos, que Afundación desenvolve en colaboración coa Federación Española de Bancos de Alimentos (FESBAL). O acceso é libre, pero o público pode levar produtos non perecedoiros e depositalos nos colectores habilitados para tal fin nos accesos á exposición.

A mostra do Café Moderno Afundación pode visitarse de luns a venres de 17.30 a 20.30 h, e sábados de 11.00 a 14.00 h e de 17.30 a 20.30 h.

A partir do 17 de outubro, cada xoves haberá visitas guiadas ás 19.00 h de modo gratuíto previa inscrición na web de Ataquilla.com a través do seguinte enlace: Entradas para VISITA ABSTRACCIÓNS E MENSAXES CIFRADAS (ataquilla.com).