Carlos Núñez inclúe a Pontevedra na súa nova xira 'Celtic Sea'

O Pazo da Cultura de Pontevedra é un dos lugares escollidos por Carlos Núñez para presentar o seu novo disco.

A xira 'Celtic Sea, A Travesía', recalará na Boa Vila dentro do ciclo 'Resoan', cun concerto previsto para o vindeiro sábado 21 de decembro ás 21.00 horas.

O músico galego levou o seu último proxecto, coa colaboración de Brittany Ferries, a lugares emblemáticos como a catedral St. Patrick's de Dublin, o Glasgow National Concert Hall, ao Festival Interceltique de Lorient, a illa de Tatihou en Normandía ou o Kaufman Music Center de Nova York.

O propio Carlos Núñez explica sobre a súa nova xira que "achega músicas inéditas e novos artistas do mundo celta atlántico. Toda unha expresión do espírito de irmandade dunha tradición de 10.000 anos de intercambios a través do mar".

"É un disco cunha relación particular con Galicia, pero tamén coas músicas do norte peninsular, desde o País Vasco, pasando por Cantabria, Asturias ou Castela e León, cuxas músicas tradicionais sempre defendín que poderían formar parte da música celta e que a partir de agora soarán en todos os barcos de Brittany Ferries", afirma o artista.

As entradas para o concerto de Carlos Núñez en Pontevedra puxéronse xa á venda cun prezo a partir dos 19 euros (máis gastos de xestión).