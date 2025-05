O Castelao "máis humano" chega aos cines coa estrea de 'Antes de Nós'

A relación entre Castelao e a súa esposa Virxinia Pereira é o motor de Antes de Nós, a película que dirixe Ángeles Huerta, rodada en Pontevedra entre outras localizacións.

Chegou este venres aos cines de toda España, incluídas as salas de Cinexpo Pontevedra.

O filme, protagonizado por Xoán Fórneas e Cris Iglesias, leva á pantalla o lado "máis humano e vulnerable" dunha parella que, tras a perda do seu único fillo, decidiu investir "todo o amor que lles sobraba" na construción da Galicia de hoxe.

Así o sinalou a realizadora, que afirma que "non me interesaba un Castelao épico ou mártir", optando por reflectir na película o seu lado "fráxil e vulnerable".

Subliña que Antes de Nós, lonxe de ser un biopic, decide centrarse en dous feitos históricos que fraguaron o pensamento político, ideolóxico e artístico dunha as figuras máis relevantes da historia de Galicia.

En concreto, apunta a dous episodios moi concretos da vida de Castelao: o seu labor como médico en Rianxo na gran gripe de 1918 e a súa viaxe a Bretaña xunto a Virxinia Pereira en 1929.

Ángeles Huerta asegura que é neses anos cando Castelao "comeza a entender un pouco o mundo no que vive e que lle rodea"

Posuído por certa inxenuidade e caracterizado polo entusiasmo propio da mocidade adulta, Castelao pasa dos salóns burgueses de Pontevedra e os círculos intelectuais e políticos "a entrar até na cociña das casas máis miserables e a mirar á morte aos ollos".

A epidemia da gripe fíxolle regresar á súa profesión de médico e ao seu Rianxo natal, unha experiencia que lle achegou de novo ás clases populares e deulle, segundo Huerta "un baño de realidade", colocándolle noutro lugar respecto da súa muller e á súa relación con Galicia e a arte.

O seu enfrontamento co caciquismo, os seus medos ante unha posible cegueira, as súas tensións con Virxinia ou a súa admiración pola arte e a cultura popular marcaron o pensamento do Castelao precursor á Xeración Nós e que máis tarde sería o pai do nacionalismo galego.

Na película, que conta con guion de Pepe Coira, "non quería soslaiar de ningunha maneira que Castelao era tamén un home con certos privilexios, que o colocaban nun certo lugar fronte aos seus veciños e á súa muller", sinala a directora.

Ángeles Huerta, directora de 'Antes de Nós' (á esquerda), cos actores Cris Iglesias e Xoán Fórneas

Para o actor Xoán Fórneas foi un reto dar vida a un personaxe que "está no imaxinario de todo o mundo" e do que cada persoa "ten a súa propia visión".

"Desde o primeiro momento sentes responsabilidade e tamén certa presión", explicou Fórneas, que quixo achegar o seu punto de vista sobre Castelao, tras realizar un traballo de investigación "intenso" a través da súa obra e, sobre todo, dos seus debuxos.

O personaxe de Virxinia Pereira, a esposa de Castelao interpretada por Cris Iglesias, ocupa case o mesmo protagonismo na película, algo que para a actriz foi unha "grandísima decisión".

Iglesias destacou que "hai un marcado carácter feminista á hora de pór a mirada en Virxinia, posto que non era unha muller invisible, senón que lla invisibilizó", a pesar de que formou tamén "parte activa" do movemento galeguista.

Tanto é así que a directora do filme decide pór énfase precisamente nese "baile continuo de separación e achegamento" entre a parella tanto a nivel político como persoal, especialmente tras o falecemento do seu fillo 'Chuchiño' en 1928 con tan só 14 anos de idade.

"Estatisticamente hai moi poucas parellas que sobreviven á morte dun fillo. Eles ao revés, é algo que parece que lles uniu para sempre", afirmou a realizadora, decidindo investir "todo ese amor que lles sobraba" en si mesmos e en Galicia.