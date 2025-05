O ciclo Mulleres de Palabra(s) chega a Sanxenxo para afondar na escrita para as máis novas

A Deputación de Pontevedra leva o vindeiro mércores 21 de maio ata Sanxenxo o ciclo Mulleres de Palabra(s), co que busca poñer o foco nas escritoras e nas palabras a través das que contan o mundo con perspectiva de xénero.

Concretamente, o Auditorio Emilia Pardo Bazán acollerá a partir das 20:00 horas o encontro "Escribir para as máis novas", que incluirá unha lectura e conversa na que participarán Ledicia Costas, Fina Casalderrey e Eva Mejuto, nun acto no que tamén estará presente a deputada de Igualdade Sandra Bastos.

Este programa, que arrancou o pasado mes de marzo en Vigo co encontro "Unha provincia de poetas" e que xa recalou na Guarda con "As novas voces literarias da provincia", vai percorrer Pontevedra ata outubro reivindicando a palabra das escritoras do pasado da man de quince escritoras actuais a través de obradoiros, recitais e conversas.

Mulleres de palabra(s) forma parte da programación do Ateneo Provincial pola Igualdade, cuxo obxectivo principal é a investigación e a divulgación artístico-cultural e científica con perspectiva de xénero.

Despois da cita deste mes en Sanxenxo, Mulleres de palabra(s) continúa en xuño con dous obradoiros: un en Pontevedra, de man de Diana López Varela, e outro na Lama, con Maritza Berttolini.

E o último obradoiro volverá ser en Pontevedra, neste caso en setembro con Apiario, Dores Tembrás e Antía Otero.

O primeiro ciclo "Mulleres de palabra(s)" rematará o 13 de outubro, Día das Escritoras, cunha conversa no Pazo Provincial con Arantza Portabales, Susana Fortes e María Oruña.