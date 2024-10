'Conversas do primeiro andar' estréase no Mercado

Primeira xornada do novo ciclo 'Conversas do primeiro andar' no Mercado de Abastos de Pontevedra.

Nun día chuvioso, a proposta cultural tivo unha agradable acollida na súa estrea.

Música, literatura e viños únense neste ciclo, que arrincou con dous deses puntos moi presentes.

Por unha banda Adrián Guerra ofreceu unha charla titulada 'Viños Vivos ¿Viños naturais?', que tivo continuidade co concerto en formato acústico de Bernard Taylor & Roger de Flor, exposto como unha conexión atlántica entre Escocia e Galicia.

'Conversas do primeiro andar' componse dun total de seis xornadas, tendo continuidade o sábado 26 de outubro cun novo concerto, de Kevin Herm Connoly.

Pola súa banda o xoves 7 de novembro unha charla profundará sobre o libro de Fernando Fernández Rego 'Anos 80. Movida, Atlantismo, Vangardismo e Underground'.