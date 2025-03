100 anos de legado musical: a Coral Polifónica de Pontevedra recibe a Medalla de Ouro de Belas Artes

A Real Academia Galega de Belas Artes outorgou a Medalla de Ouro "Marcial del Adalid" á Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, coincidindo co centenario da súa fundación.

O recoñecemento foi concedido o 1 de febreiro durante unha sesión plenaria da Academia, que destacou a "traxectoria acreditada dun século de actividade artística do máis alto nivel".

Carlos Valle, presidente da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, expresou o seu agradecemento pola distinción, resaltando que se trata do primeiro galardón de ámbito galego recibido pola entidade en toda a súa historia.

Ademais, subliñou a importancia de que este recoñecemento proceda dunha institución de prestixio dentro da cultura e das belas artes galegas e que coincida co ano do centenario da Coral.

Como parte das actividades realizadas en conmemoración do aniversario, o 14 de marzo inaugurouse no Edificio Castelao do Museo de Pontevedra a Exposición do Centenario, que poderá visitarse ata o 20 de abril.

A mostra pon en valor a importancia desta agrupación na historia musical galega, desde a súa fundación como a primeira coral en Galicia en incorporar mulleres, ata o seu repertorio innovador e o impacto das súas escenografías.

A exhibición está estruturada en catro apartados, tres deles percorrendo a historia da Coral a través de momentos clave, e un cuarto dedicado ao estudo dos panos escenográficos creados por Castelao para a Sociedade Coral Polifónica.

O museo conserva en depósito oito destes panos, dos cales se presentan na mostra reproducións a escala debido ás súas grandes dimensións.

CONCERTO

Ademais, o 9 de abril celebrarase o Concerto do Centenario, que rememorará a primeira actuación da Sociedade Coral Polifónica de Pontevedra, realizada na mesma data de 1925 na Igrexa de San Francisco.

Durante o concerto, está previsto un repertorio de música sacra, incluíndo moitas das pezas interpretadas hai cen anos polos fundadores da Coral.