A décima edición do festival Novos Cinemas, en Pontevedra do 9 ao 14 de decembro

Novos Cinemas, o Festival Internacional de Cine de Pontevedra, celebrará a súa décima edición entre os días 9 e 14 de decembro, segundo anunciaron este luns os seus organizadores.

Cineastas emerxentes de todo o mundo poderán inscribir as súas películas nas dúas seccións competitivas do festival até o próximo 5 de setembro, sempre que non se estrearan comercialmente en España no momento do seu rexistro.

Novos Cinemas destaca que nesta nova edición manterá o seu "compromiso" coa posta en valor de "novas voces do cine autoral", xa que só poderán competir aqueles cineastas que presenten a súa primeira ou a súa segunda longametraxe.

A sección oficial do festival estará orientada a propostas "arriscadas e heterodoxas", mentres que a sección 'Latexos' visibilizará obras "máis modestas e de carácter íntimo".

A terceira das seccións do festival está dirixida a centros de ensino e formación cinematográfica e audiovisual de España e Portugal, incluíndo proxectos cinematográficos que serán seleccionados pola organización.

Na súa edición de 2025, Novos Cinemas concederá seis premios entre os seus participantes.

O máximo galardón, o premio á mellor longametraxe da sección oficial, aumentará a súa dotación até os 3.000 euros, mentres o premio á mellor pelicula da sección 'Latexos' suporá 500 euros para o seu director e a exhibición do filme nas salas colaboradoras.

Pola súa banda, o director da mellor longametraxe da sección dedicada ás escolas de cine recibirá 1.000 euros.

Haberá ademais un premio da crítica, outorgado por profesionais da crítica cinematográfica, un premio á mellor dirección do 'xurado novo', integrado por estudantes da Universidade de Vigo, e un premio do público a través da votación dos espectadores.