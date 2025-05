Dei V, Brytiago e Yan Block, a tripla aposta da Festa do Albariño polos novos ritmos urbanos

Cambados reunirá este verán a tres dos artistas máis destacados da nova música urbana. Dei V, Brytiago e Yan Block actuarán xuntos o venres 1 de agosto na Praza de Fefiñáns. É un dos concertos confirmados para as Festas do Albariño 2025.

Será, segundo destacan os seus promotores, a súa única actuación en Galicia, ofrecendo unha noite que mesturará historia, tradición e son actual no corazón dunha das festas máis emblemáticas de todo o verán galego.

Desde Porto Rico, Dei V emerxeu como unha das voces máis prometedoras do xénero urbano. A súa participación no tema VeLDÁ, xunto a Bad Bunny e Omar Courtz, incluído no álbum DeBÍ TiRAR MáS FOToS, foi un dos fitos recentes na súa carreira.

Ademais, colaborou con artistas como Karol G, Myke Towers, Anuel AA, Ozuna e *engo Flow, e lanzou o seu propio disco titulado Quién es Dei V.

Brytiago, pola súa banda, é un dos impulsores do reggaetón de nova xeración.

Colaborou con pesos pesados do xénero como Daddy Yankee, Anuel, Ozuna ou Myke Towers e temas como Asesina, Netflixxx ou Me ama me odia acumulan centos de millóns de reproducións e definen un estilo que combina o íntimo e o explosivo con mestría.

Completa o cartel Yan Block, artista portorriqueño que irrompeu con forza na escena urbana grazas a temas como Media hora, 3 Doritos ou Juguete.

Cun estilo persoal que el mesmo define como trap-hall, mestura influencias do trap, o dancehall e o reggaetón máis rueiro. Colaborou con Jay Wheeler, Omar Courtz ou Saiko e destaca pola súa enerxía en directo e unha proposta que conecta co público novo sen necesidade de artificios.

As entradas para este concerto poranse á venda este venres 30 de maio ás 17:00 horas, cunha primeira cota promocional de 500 entradas a 30 euros. Unha vez esgotado este primeiro tramo, o prezo pasará a ser de 45 euros máis gastos de xestión.