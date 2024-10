'DeseXo' de Talía Teatro abre este xoves o ciclo Ponteatro

O ciclo teatral Ponteatro comeza este xoves 10 de outubro no Teatro Principal de Pontevedra, ofrecendo unha programación variada e de calidade que se estenderá ata o 21 de novembro.

O concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, destaca a importancia desta iniciativa que achega o mellor do teatro galego á cidade.

A obra inaugural, 'DeseXo' da compañía Talía Teatro, abordará o tema da educación sexual cunha perspectiva cómica.

As entradas para o pase xeral das 21:00 horas están case esgotadas, quedando só 40 localidades dispoñibles no anfiteatro.

Ademais, haberá un pase especial para estudantes de ESO e Bacharelato ás 11:30 horas.

O programa inclúe seis espectáculos de compañías galegas recoñecidas:

10/10: 'DeseXo' (Talía Teatro)

17/10: 'O único que verdadeiramente quixen toda a vida é ser delgada' (ButacaZero)

31/10: 'Noso' (Os Náufragos)

02/11: 'Terceiro Acto' (Centro Dramático Galego)

07/11: 'O dragón de ouro' (Sarabela Teatro)

21/11: 'Entrega en man' (Contraproducións)

As obras abordarán temas de actualidade como o traballo precario, a inmigración e o racismo.

Todas as funcións terán lugar os xoves ás 21:00 horas no Teatro Principal, agás 'Terceiro Acto' do CDG, que se representará o sábado 2 de novembro no Auditorio do Pazo da Cultura.

As entradas están á venda en Ataquilla.com a 8 euros (4 euros para estudantes, desempregados e maiores de 65 anos).

Os cen abonos dispoñibles para todas as funcións xa están esgotados.