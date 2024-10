O gran director William Wyler será a estrela de novembro no Cineclube Pontevedra

O Cineclube Pontevedra renderá homenaxe durante o mes de novembro a William Wyler (1902-1981), un dos directores máis influentes do Hollywood clásico, cunha programación que inclúe tres das súas obras máis emblemáticas.

O ciclo arranca o martes 5 con 'A Loba' (The Little Foxes, 1941), protagonizada por Bette Davis. Ambientada no sur dos Estados Unidos de finais do século XIX, narra as intrigas dunha familia movida pola cobiza.

A película, adaptación dunha obra teatral de Lillian Hellman, recibiu nove nominacións aos Oscar.

O día 12 proxectarase 'A herdeira' (The Heiress, 1949), unha maxistral adaptación da novela 'Washington Square' de Henry James.

O filme, que conseguiu catro premios Oscar, conta a historia dunha tímida herdeira (Olivia de Havilland) atrapada entre o amor dun pretendente (Montgomery Clift) e a oposición do seu despótico pai.

O ciclo péchase o día 26 con 'A calumnia' (The Children's Hour, 1961), protagonizada por Audrey Hepburn e Shirley MacLaine como dúas mestras dunha escola para rapazas que se enfrontan a rumores.

Esta película, tamén baseada nunha obra de Hellman, marcou un fito no cinema lésbico norteamericano.

As sesións de filmoteca dos luns complementan a programación con dous documentais de forte pegada literaria.

O día 11 proxéctase 'Os anos Super 8', onde a Premio Nobel Annie Ernaux revisa filmacións familiares realizadas entre 1972 e 1981, creando un retrato íntimo dunha época convulsa.

O día 25, 'A Foreign Song', do director galego César Souto, ofrece unha singular aproximación á figura do poeta Wallace Stevens, obra galardoada no FICXixón co premio ao mellor filme e mellor director español.

Todas as proxeccións terán lugar no Teatro Principal de Pontevedra ás 20:30 horas, ofrecéndose en versión orixinal subtitulada.