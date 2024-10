Dúas xubiladas protagonizan a nova webserie creada por estudantes do campus de Pontevedra

A Facultade de Comunicación do campus de Pontevedra acollía este venres a estrea de 'Dúas señoras'.

Trátase dunha webserie de humor realizada por 18 estudantes do Grao en Comunicación Audiovisual no marco do Curso de Medios Audiovisuais de Celanova (CeMAC).

A serie, dirixida por Uxía Soutullo e Luján Monteiro, narra as divertidas aventuras de dúas xubiladas inseparables, interpretadas polas actrices Mercedes Castro e Ana Santos, que se reúnen diariamente nun banco da vila.

O proxecto, producido por Alejandra Justo e Álvaro Cidre, xurdiu do taller 'Celanova, plató de ficción', que conta co patrocinio da Fundación Carlos Casares e da Agadic, segundo o DUVI.

A gravación realizouse en outubro do pasado ano en Celanova, apostando por un formato clásico de serie televisiva en pequena escala.

A webserie, que consta de catro capítulos curtos, está inspirada en anécdotas reais de persoas maiores e historias familiares dunha das directoras.

Tras a súa estrea na Aula de Cine da facultade, nunha sesión aberta ao público, os episodios permanecen dispoñibles na rede.

A iniciativa, ademais de servir como experiencia profesional para o alumnado, constitúe o Traballo de Fin de Grao da produtora Alejandra Justo e deUxía Soutullo, quen tamén asina o guión e a banda sonora da serie.