Maxi Iglesias: "Non vin nunca nada como Punto Nemo. Rodala en Galicia foi unha aventura incrible"

Durante case tres meses, Maxi Iglesias (Madrid, 1991) foi un residente máis en San Vicente do Mar. Ese enclave turístico do Grove, un dos máis coñecidos das Rías Baixas, converteuse nunha inhóspita illa chea de segredos, misterios e perigos.

Alí gravouse a primeira tempada de Punto Nemo, a serie de ciencia ficción que a produtora galega Ficción Producciones rodou para Prime Vídeo e que se estrea este venres 28 de marzo. Nela, os espectadores veremos a un Maxi Iglesias descoñecido para o gran público.

"É un personaxe que non fixen nunca. Nin tampouco nada semellante", explica sobre Jota, o militar experto en mecánica ao que, xunto cos seus compañeiros nunha expedición oceanográfica, unha tormenta lles arrastra á zona máis afastada de calquera lugar habitado da Terra.

Na illa, unha antiga base militar, todos eles terán que pór a proba as súas habilidades e coñecementos para sobrevivir a todo o que, sen eles sabelo, lles axexa desde que chegaron.

Como espectador, recoñece o actor madrileño, "non vin nunca nada como isto" e agradece que esta serie, dirixida por Denis Rovira (La influencia) e que coprotagonizan Óscar Jaenada e Alba Flores, o animara a ampliar os seus límites interpretativos.

Maxi Iglesias, na rodaxe de "Punto Nemo"Esteban de la Iglesia / Ficción Producciones

Punto Nemo é, para el, "a primeira vez que sinto que teño a oportunidade de traballalo todo", xa que o proceso para prepararse para este papel "incluíu de todo, desde composición e voz até moito traballo físico", entre eles un exixente adestramento militar e o manexo de armas.

"Paréceme unha pasada que se fagan series así", sostén Iglesias, que a pesar da súa dureza garda moi bos recordos dunha rodaxe que lles levou a "sitios espectaculares" como un buque en alta mar, a zona máis agreste da illa portuguesa de Madeira ou a batería militar de San Vicente.

Traballar en sitios así "é unha gozada porque axudan moito a contar a historia", pero recoñece que tamén supón unha gran responsabilidade para o equipo "porque non podes defraudar e temos que estar todos a un tempo, non hai espazo para que cada un vaia ao seu".

Rodar esta serie en Galicia foi, segundo Maxi Iglesias, "unha aventura incrible" e o resultado máis que satisfactorio. "Cando vía as escenas que acababamos de rodar só me faltaban os flocos de millo. Era mesmo mellor do que me imaxinei cando lin os guións", admite o actor.

Aínda que soe a cliché, os escenarios nos que traballaron "son algo fundamental" e o clima "extremo e cambiante" que tiveron en Galicia "axuda a crear esa sensación de perigo constante e a mostrar a necesidade que teñen todos os personaxes de saír de onde están atrapados".

Rodaxe da serie "Punto Nemo"Esteban de la Iglesia / Ficción Producciones

Desde que este proxecto chegou ás súas mans "tiven claro que quería formar parte disto". O que máis lle atraeu era que "quixesen arriscarse a facer algo así", sostén o intérprete, unha serie que, a pesar de que poida evocar a Perdidos, "toca moitas cousas e é moi novidosa".

"Ten moito ritmo e hai moita acción", afirma Iglesias, que explica que como espectador se imaxina vendo o seus seis episodios do tirón "coma se fora unha película" porque advirte que "desde o capítulo 1 hai unha incerteza bestial" sobre o que lles pasa aos seus protagonistas.

Ao ser unha serie tan coral, o convivir xuntos durante case tres meses axudoulles a entenderse. Ao principio, preocupáballes o ton da serie "e que ninguén se fora nin á comedia nin ao terror puro", unha dinámica que "se foi colocando de forma natural" aos poucos.

E iso que non era fácil porque a todos os actores "sacáronnos da nosa zona de confort", algo que para eles "foi moi enriquecedor" e obrigoulles a dar o mellor de si. Iso, segundo Jota en Punto Nemo, contribuíu a que a serie, a pesar da súa trama fantástica, "sexa tan real e tan seria".

Maxi Iglesias, na presentación de 'Punto Nemo'EFE - JP Gandul

"Creo que todos fixemos un traballo moi firme. Tiñamos claro que personaxes tiñamos e o que necesitaban. Iso é moi bonito", destaca o actor madrileño, que tampouco se esquece de mencionar o "extraordinario" traballo de todo o equipo técnico da serie.

Maxi Iglesias subliña que ten "clarísimo", desde que empezou a ver imaxes do que estaban a gravar que esta serie "era algo diferente, unha posibilidade de distinguirnos" nun mercado cada vez máis competitivo e onde as plataformas tratan de buscar éxitos globais.

Para el, Punto Nemo pode ser un punto de inflexión nunha ficción española que xa se sacudiu todos os complexos. "Se aquí tivésemos os medios que hai noutros sitios, fariamos auténticas virguerías. Sería algo apabullante", sentenza o actor.