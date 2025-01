Escolares de Sanxenxo crean unha cápsula do tempo cos seus recordos do Nadal

Alumnado da ludoteca do CEIP O Cruceiro de Sanxenxo crearon unha singular cápsula do tempo que preservará as súas vivencias do Nadal durante as próximas dúas décadas.

A iniciativa, desenvolvida durante as vacacións escolares, foi presentada este xoves á concelleira de Educación, Nati Parada, quen asumiu a custodia temporal do proxecto.

A cápsula contén unha variada colección de recordos, incluíndo pendrives con vídeos, debuxos, fotografías e diversas manualidades realizadas polos pequenos durante o período do Nadal.

Todo este material quedará resgardado durante polo menos vinte anos, á espera de atopar unha localización definitiva dentro do propio centro educativo.

Durante a entrega da cápsula, a edil Nati Parada comprometeuse cos estudantes a protexer os seus valiosos recordos. "Mentres non se atope unha localización segura, estade tranquilos que estará ben gardada", asegurou aos nenos.

Entre as propostas para a súa localización definitiva, destaca a posibilidade de enterrala, debidamente illada, coincidindo cunha próxima plantación de árbores prevista no centro escolar.

Esta iniciativa, impulsada pola ANPA do colexio O Cruceiro, servirá como testemuño das actividades desenvolvidas na ludoteca durante as vacacións escolares 2024-2025.