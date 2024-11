Un cento de especialistas participan no primeiro congreso internacional do Campus Crea

O campus de Pontevedra converteuse no punto de encontro para preto dun centenar de especialistas no I Congreso Internacional de Creatividade, que se celebra este luns e martes, tanto de forma presencial como virtual.

Este evento, promovido polo Campus Crea co apoio da Deputación de Pontevedra, ten como obxectivo explorar o "poder transformador" da creatividade, así como as súas conexións coa arte, o deseño, a comunicación e a educación.

Na inauguración do congreso, a vicerreitora Eva María Lantarón destacou o "éxito" desta primeira edición, cunha participación de máis de cen inscritos e 55 comunicacións presentadas por investigadores e investigadoras de 17 universidades de España e Portugal.

O codirector do congreso, Juan Manuel Corbacho, fixo fincapé na relevancia do enfoque transdisciplinar da creatividade que se reflicte nos estudos presentados.

"Contamos cun ecosistema educativo e investigador único en Galicia, que xa está a ofrecer froitos na colaboración entre as diferentes áreas do saber", afirmou Corbacho.

As xornadas do congreso combinan mesas de comunicacións e ponencias de recoñecidos académicos e profesionais.

A primeira xornada centrouse na creatividade e a educación, destacando a conferencia inaugural do profesor Francisco Javier Corbalán, quen presentou un "marco xeral" sobre a creatividade aplicable a diferentes ámbitos.

Na segunda xornada, presentaranse novas perspectivas en creatividade e arte, así como mesas centradas en creatividade e comunicación.

O evento culminará coa entrega de premios ás mellores comunicacións e unha conferencia de clausura a cargo das fundadoras da axencia This is libre, que contan cunha ampla traxectoria no mundo da publicidade.