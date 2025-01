Os Feroz ultiman os detalles dunha gala que queren "achegar á veciñanza" con dous espazos para o público

Facer partícipe a toda a cidadanía da gala dos Premios Feroz. Ese é o obxectivo do Concello de cara a un evento co que Pontevedra se converterá en referencia do cine e a televisión nacional e que, a recado, xerará unha gran expectativa na cidade.

Así se desprende dos detalles que, sobre a organización da cerimonia, desvelou este mércores a concelleira responsable da área de promoción da cidade, Anabel Gulías, que asegura que están a ser "días e semanas de traballo intenso para que todo estea listo".

E é que como agradecemento a unha cidade que se está volcando con este evento, o goberno municipal e a organización dos Premios Feroz quixeron "achegar a gala á veciñanza" habilitando dous espazos para que poidan seguir o evento.

O público pontevedrés poderá seguir a gala dos Feroz 2025 desde o auditorio do Pazo da Cultura, onde ademais de asistir ao desenvolvemento da cerimonia haberá "sorpresas", segundo Gulías, entre elas encontros con algúns dos premiados.

As entradas para seguir a retransmisión son gratuítas, previa retirada de localidades na oficina de turismo da Praza de España desde o luns 13 e até completar o aforamento. Do mesmo xeito que nas actividades previas haberá un máximo de catro entradas por persoa.

O segundo lugar ao que se poderán achegar os interesados é á alfombra vermella exterior, onde se habilitará unha carpa de 40 metros cadrados, á entrada do Pazo da Cultura, para que poidan saudar aos nomeados e ao resto de 'celebrities' convidadas á gala.

O acceso a esta zona será libre e por rigorosa orde de chegada até completar aforamento.

Á gala en si, que comezará ao dez da noite, só se poderá acceder mediante convite. A organización espera reunir a unhas 1.300 persoas, o que fará que sexa un evento "complexo" de coordinar, subliñou a responsable municipal.

Entre elas haberá máis de 200 personalidades do mundo do cine e da televisión, máis de 100 xornalistas acreditados ou os centos de traballadores que farán posible a súa retransmisión.

O Concello, pola súa banda, terá 150 convites á súa disposición, que serán distribuídos de forma que poidan asistir representantes de todas as entidades "que sexan posibles" para celebrar que Galicia acolla por primeira vez un evento destas características.

A este respecto, Anabel Gulías sinalou que xunto coa representación institucional do Concello, que estará limitada ao alcalde, os edís de Cultura e Promoción da Cidade e os tres portavoces municipais, repartiranse invitacións á Deputación, a Xunta e ao Parlamento.

Haberá convites tamén para as tres universidades galegas, a UNED, o Consello da Cultura Galega, a Academia Galega do Audiovisual, a Asociación Galega de Produtoras Independentes, a Real Academia das Belas Artes ou os festivais de cine de Galicia.

Debido á implicación da cidadanía na programación previa aos Feroz, que segundo Anabel Gulías foi espectacular e que "está saíndo moito mellor do que podiamos agardar e pensar nas nosas cabezas", convidarase tamén a personalidades de diversos colectivos.

Xunto cos responsables das asociacións empresariais de Pontevedra, terán pase para asistir á gala, entre outros, dirixentes das entidades veciñais da cidade, as produtoras audiovisuais locais ou representantes dos traballadores municipais.

RETRANSMISIÓN EN DIRECTO POR RTVE

Ademais, por primeira vez a gala de entrega dos Premios Feroz será ofrecida en directo por RTVE. Así será tras o acordo alcanzado entre a Asociación de Informadores Cinematográficos de España (AICE) e a corporación pública, que a emitirá a través de La 2 e RTVE Play.

A alfombra vermella previa á cerimonia, pola que desfilarán os nomeados e os invitados, poderase ver tamén en directo a través da canle de YouTube dos Premios Feroz.

A emisión arrancará ás 18:30 cun programa especial conducido polos xornalistas David Martos e Mariona Borrull, quen charlarán coas estrelas que vaian chegando ao Recinto Feiral de Pontevedra para participar na gala.

Casa en flames e Querer lideran, con oito e sete candidaturas respectivamente, os nomeamentos nas categorías de cine e televisión para os Premios Feroz 2025, cuxa gala estará presentada por La Dani e que conta con guión de Diego Soto e Javier Durán.

Tras elas, dominan as categorías de cine La habitación de al lado de Pedro Almodóvar, La virgen roja de Paula Ortiz e Los destellos de Pilar Palomero; e en series Celeste, El caso Asunta, Nos vemos en otra vida, Los años nuevos e Yo, adicto.

No transcurso da cerimonia entregaranse en total vinte e unha figuras: once de cine, sete de series, os dous Premios Feroz Arrebato e o Premio Feroz de Honra, que este ano recibirá o cineasta Jaime Chávarri.