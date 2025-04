Gustavo Almeida leva a súa música ao Hospital de Día Oncolóxico

A iniciativa solidaria da asociación Música en Vena achegouse de novo á Área Sanitaria de Pontevedra e O Salnés coa voz e os acordes da guitarra de Gustavo Almeida.

O cantante de orixe brasileira amenizou as estadías dos doentes do Hospital de Día e a área de Consultas Externas do Hospital Montecelo en sendos micro concertos celebrados este venres.

Acompañando as actuacións solidarias de Gustavo Almeida estiveron responsables da Área Sanitaria de Pontevedra-O Salnés, quenes salientaron o importante labor humanizadora de Música en Vena para cos usuarios e os profesionais asistenciais.

Música en Vena é unha asociación sen ánimo de lucro adicada a humanizar as contornas sanitarias a través da música en directo, mellorando as estadías hospitalarias de doentes, familiares e persoal sanitario.

Así mesmo, foméntase o uso da música con fins terapéuticos a través da educación, a investigación, o emprego e o voluntariado nunha iniciativa na que xa teñen colaborado artistas coma Carlos Núñez, Los Secretos, José Mercé, Rosario Flores ou a Orquesta Sinfónica de Madrid.

Esta entidade comezou a súa actividade hai máis dunha década en varios hospitais da Comunidade de Madrid, a través dun convenio do Servizo Madrileño de Saúde, tras o que continuou a súa expansión en Cataluña tras asinar outro convenio co Institut Català de la Salut.

Nese tempo, celebráronse máis de 10.000 micro concertos en planta, hospitais de día e auditorios de hospitais, coa participación de máis de 20.000 músicos voluntarios de distintos xéneros, co que beneficiaron a máis dun millón de doentes.

En marzo de 2024, Música en Vena comezou a súa andaina en Galicia da man do patrocinio da Fundación Luckia, ofrecendo concertos solidarios en diferentes plantas e centros hospitalarios da comunidade autónoma galega.