Incorporación da Illa de Arousa á campaña 'Toponimízate' da Real Academia Galega

A Illa de Arousa participará esta semana na campaña 'Toponimízate' da Real Academia Galega (RAG), unha iniciativa que busca promover a recollida e xeolocalización de topónimos locais.

O vindeiro venres 18 de outubro, ás 11.00 horas, celebrarase unha sesión dirixida ao alumnado da ESO do IES da Illa de Arousa no salón de plenos do Concello.

A concelleira de Educación e Mar, Elena Otero Otero, e a profesora Helena Domínguez serán as encargadas de presentar o evento.

Durante a sesión, Vicente Feijoo, coordinador técnico de Galicia Nomeada e da unidade técnica de toponimia do Seminario de Onomástica, explicará como empregar a aplicación Galicia Nomeada.

O obxectivo é recoller e xeolocalizar nomes de montes, leiras e outros microtopónimos utilizando o teléfono móbil.

Ademais, os asistentes aprenderán sobre a orixe e o significado dos nomes do seu concello e parroquias.

Curiosamente, segundo o lingüista Edelmiro Bascuas, o nome "Arousa" podería compartir orixe etimolóxica co da Arnoia, ámbolos derivados da raíz indoeuropea *er, que significa 'moverse'.

Esta actividade forma parte dunha campaña máis ampla da RAG que busca fomentar o coñecemento e a preservación dos topónimos galegos.