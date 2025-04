'Invisibles' di adeus aos escenarios deixando pegada contra a violencia machista

O Teatro Principal de Pontevedra converteuse este mércores nun espazo de emocións durante a función de despedida de 'Invisibles', a obra de Redrum Teatro que despedía a programación municipal do 8 de Marzo promovida pola Concellería de Igualdade.

O público asistiu á derradeira representación dunha peza que, desde a súa estrea en 2018, percorreu os escenarios galegos concienciando sobre a violencia machista a través das historias reais de sete mulleres galegas.

As actrices Sheyla Fariña, Mela Casal e Neves Rodríguez brindaron unha interpretación emotiva que obtivo aplausos prolongados ao final da función.

As tres intérpretes, visiblemente agradecidas, recibiron o aplauso do público que xa levan acadando en todas as representacións durante estes seis anos de xira.

Elas representan a mulleres de tres xeracións distinas que sufriron diferentes casos de violencia machista e amosan a exposición que as vítimas sofren na sociedade.

Marián Bañobre, directora da obra e responsable da adaptación xunto co dramaturgo Santiago Cortegoso do libro homónimo da xornalista Montse Fajardo, obtivo con esta montaxe tres premios María Casares (mellor dirección, mellor adaptación e mellor iluminación).

A obra foi vista por máis de 10.000 persoas durante a súa xira, segundo indican desde a compañía.

A montaxe foi unha iniciativa impulsada por Carme Fouces, anterior concelleira de Igualdade en Pontevedra, que consideraba fundamental que as historias destas mulleres non caesen no esquecemento ao mesmo tempo que potenciou a obra para que a loita contra a violencia machista siga viva.

A produción de Redrum contou coa colaboración do Centro Dramático Galego, a Concellería de Igualdade do Concello de Pontevedra e a Deputación da Coruña.