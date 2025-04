Lazos musicais entre estudantes de Pontevedra e Portugal

O Conservatorio Profesional de Música Manuel Quiroga de Pontevedra vén de protagonizar unha enriquecedora experiencia de intercambio cultural e musical con Portugal.

Un grupo de vinte estudantes da sección bilingüe do centro pontevedrés visitaron durante os días 11 e 12 de abril a Academia de Música de Cantanhede, no distrito de Coimbra.

A iniciativa, coordinada polo profesor de óboe David Garrido Caneiro xunto coas docentes Elsa Pidre e Ângela Neto, incluíu diversas actividades culturais na localidade portuguesa.

O alumnado foi recibido polas autoridades locais e tiveron a oportunidade de visitar o Museu da Pedra e o Museu da Arte e do Coleccionismo.

O punto culminante do intercambio foi o concerto conxunto celebrado o día 12 no Auditorio do Centro Parroquial de Cantanhede. Os estudantes de ambos os centros realizaron ensaios previos.

O evento musical resultou "moi interesante e gratificante" tanto para o alumnado participante como para o público asistente, segundo indica David Garrido.

Esta experiencia terá continuidade en 2026, cando os estudantes portugueses visiten Pontevedra na segunda parte do intercambio.

O equipo docente do Conservatorio Quiroga agarda poder contar cos apoios necesarios para corresponder á "hospitalidade e xenerosidade" coa que foron acollidos en Cantanhede.