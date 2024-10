Marta Pazos e 'Kin' Martínez, entre os recoñecidos cos Premios da Cultura Galega

A directora teatral Marta Pazos e o promotor musical Joaquín 'Kin' Martínez son dúas das personalidades do mundo cultural que recibirán este ano os Premios da Cultura Galega.

Así o determinou o xurado destes premios, presidido polo conselleiro de Cultura, Lingua e Xuventude, José López Campos, durante unha reunión que se celebrou na Cidade da Cultura.

Marta Pazos é, na actualidade, segundo destaca o xurado, "unha das creadoras máis efervescentes da vangarda escénica". Como directora artística da compañía Voadora "desenvolveu unha linguaxe propia baseado na plástica, a música, a hibridación de disciplinas e a investigación constante".

Os espectáculos que dirixiu, ademais de numerosos premios María Casases, percorreron os festivais máis importantes do mundo. Traballou co Centro Dramático Nacional, co Centro Dramático Galego, co Teatre Lliure ou con Nova Galega de Danza, entre outras compañías.

'Kin' Martínez, pola súa banda, recibirá o Premio dá Cultura Galega reservado para a música. É un dos principais xestores culturais de Galicia, fundador de Esmerarte Industrias Creativas e director de festivais como PortAmérica, O Son do Camiño, Latitudes ou Río Verbena.

En paralelo á súa faceta como promotor, desempeña o seu labor como manager de artistas que figuran a día de hoxe entre os máis punteiros a nivel nacional, entre eles Xoel López, Vetusta Morla ou Carlos Sadness. Actualmente, é o presidente dá Federación da Música de España.

O resto dos premiados foron o escritor Manuel Lourenzo (letras), o ilustrador Xosé María Pérez Barro (artes visuais), a produtora Ficción Producións (audiovisual), a xornalista Julia Díaz (lingua), o antropólogo Xosé Manuel González (patrimonio cultural) e o Real Club Celta (proxección exterior).

Con estes galardóns, a Xunta de Galicia distingue cada ano a excelencia creativa, a capacidade de intercambio, a experimentación e a proxección do panorama cultural da comunidade.

Ademais, buscan recoñecer o compromiso de proxectos, traxectorias e iniciativas que enriquecen a realidade e a identidade cultural de Galicia.