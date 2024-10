'Next to reality' achega a pegada do artista Grzegorz Wnęk en Belas Artes

A sala O Abrigo da Facultade de Belas Artes de Pontevedra vén de inaugurar a exposición 'Next to reality'.

É unha mostra que recolle os resultados dun innovador obradoiro impartido polo prestixioso artista polaco Grzegorz Wnęk, profesor da Academia de Belas Artes de Cracovia.

A iniciativa reuniu a seis estudantes actuais do centro e dúas tituladas, que traballaron na reinterpretación artística da realidade cotiá.

"A idea do taller era comezar na realidade e cambiar a realidade", explica Wnęk, quen deseñou unha metodoloxía baseada nun sistema multicapa para desenvolver as posibilidades interpretativas e imaxinativas dos participantes.

O proceso creativo iniciouse cun peculiar bodegón instalado na propia sala, que incluía elementos tan diversos como unha planta ou unha pantalla de ordenador.

O exercicio artístico estruturouse en tres fases ben diferenciadas. Na primeira, os participantes debían representar un fragmento da realidade observada.

Posteriormente, incorporaron textos, ben foran fragmentos literarios ou creacións propias.

Obradoiro de Grzegorz Wnęk en Belas Artes DUVI - Universidade de Vigo

O proceso culminou coa adición dunha nova imaxe pictórica, establecendo así novas conexións e múltiples posibilidades de lectura da obra.

Entre os artistas participantes atópanse as estudantes do Grao en Belas Artes Tete Casas, Noela Paz, Mónica Pérez Gregorio, María Rodríguez Hervás e Lucía Villar, xunto co seu compañeiro Ismael Prieto.

Completan o grupo as artistas xa tituladas Lúa Gándara e Arantza Pardo, que achegaron a súa experiencia ao proxecto colectivo.

Taller pictórico impartido por Grzegorz Wnęk DUVI - Universidade de Vigo

A traxectoria do mestre Wnęk, beneficiario este ano do programa Cultura polaca no mundo, avala a calidade do obradoiro.

O artista conta no seu haber con importantes recoñecementos como o Gran Premio do Concurso Nacional de Pintura Contemporánea Bielsko Outono e un terceiro premio no Concurso Nacional de Pintura Leon Wyczółkowski.

Na inauguración da mostra, que contou coa presenza do vicedecano de Cultura, Ignacio Pérez-Jofre, o artista polaco mostrou a súa satisfacción polo desenvolvemento do obradoiro, destacando especialmente a "moi positiva" cooperación cos estudantes ao longo de todo o proceso creativo.

'Next to reality' constitúe a segunda exposición do presente curso académico nesta sala, actualmente xestionada polo colectivo Lupercais.

Este grupo, integrado polas alumnas Lucía Estévez e Lucía Leirós, tomou o relevo na coordinación do espazo tras unha primeira mostra centrada na estética da tatuaxe, confirmando así o dinamismo e a diversidade das propostas artísticas que teñen cabida neste renovado espazo expositivo.