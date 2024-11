O público de Domingos do Principal aplaude o premiado e emocionante espectáculo de La Maquiné

La Maquiné, unha das compañías de teatro máis prestixiosas de España, representou este 3 de novembro, en Domingos do Principal, un dos seus espectáculos máis premiados e emocionantes: 'Estación Paraíso'.

Unha obra teatral cunha actriz e unha decena de monicreques pensada para toda a familia.

A historia central de 'Estación Paraíso' desenvólvese ao redor dunha anciá titiritera que se atopa nunha estación de tren sen lembrar o motivo da súa presenza alí.

A súa conexión coa súa propia identidade e propósito vese reflectida nos monicreques que garda celosamente na súa maleta, cada un coa súa historia única.

A maquiné, é o nome artístico de Joaquín Casanova e Elisa Ramos, ambos os artistas visuais.

Uníronse en 2008, para crear obras propias con contido plástico e musical para a escena. A día de hoxe realizaron unha decena espectáculos escénicos de creación con repertorio musical para público novo. Nas súas creacións destacan a linguaxe plástica, xestual e musical como principal motor.

Elaboran espectáculos de mirada contemporánea plasmando o seu selo artístico persoal, realizando eles mesmos todos os aspectos artísticos-plásticos que compón a obra: deseño e construción de escenografía, máscaras, escultura escénica, audiovisuais animados e iluminación.

As súas creacións, descritas por expertos como obras poético- visuais, pretenden proporcionar ao espectador de todas as idades unha ampla paleta de emocións, indo do humor á tenrura, da diversión máis absoluta á forza dramática.