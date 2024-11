Récord de propostas para a nova edición de Noites Abertas

O Concello de Pontevedra, a través da concellaría de Xuventude, anunciou un notable incremento na participación para a XXVI edición de Noites Abertas, un programa de lecer nocturno destinado á mocidade.

Este ano recibíronse 158 propostas procedentes de 70 entidades, o que representa un aumento do 14,75% en entidades e do 17,03% en proxectos con respecto ao ano anterior.

Entre o 4 e o 30 de outubro, empresas, asociacións e persoas autónomas relacionadas co ámbito xuvenil presentaron os seus proxectos dirixidos a mozos e mozas de entre 12 e 30 anos.

Os servizos técnicos municipais están agora inmersos na tarefa de avaliar estas propostas, destacando o alto nivel de calidade presentado, o que complicará a selección final.

As actividades elixidas formarán parte do programa de lecer nocturno que se desenvolverá no primeiro trimestre de 2025.

O proceso de selección é minucioso, xustificando a cada entidade os motivos da aceptación ou rexeitamento das súas propostas e, en moitos casos, negociando modificacións en datas, público obxectivo, horarios ou localizacións.

Desde a organización queren garantir un programa equilibrado que satisfaga os diversos intereses da mocidade pontevedresa en distintos ámbitos.

Malia o aumento xeral no número de participantes e propostas, observouse unha diminución do 10,71% nas iniciativas presentadas por grupos informais ou de xeito individual, atribuída a unha maior precisión no deseño destas propostas.