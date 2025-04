Tomás Merlo e Pablo Martín Caminero tomarán o Principal a golpe de jazz

O Teatro Principal acollerá unha nova edición do ciclo Jazz no Principal, unha iniciativa que, dende 2004, converteu a cidade nun referente do jazz a nivel estatal.

Organizado polo Seminario Permanente de Jazz, o evento contará coas actuacións do baixista mallorquín Tomás Merlo e do contrabaixista vasco Pablo Martín Caminero, acompañados por novos valores do jazz galego.

Durante a presentación, o concelleiro de Cultura, Demetrio Gómez, destacou a importancia deste tipo de iniciativas: "Para unha cidade, contar con institucións culturais é imprescindible. O Seminario Permanente de Jazz está ao máis alto nivel e permite gozar da música con personalidades, convertendo a Pontevedra nun referente".

Gómez adiantou que, para 2026, cando o Seminario cumpra 25 anos, agardan que xa estean rematadas as obras do antigo conservatorio, mellorando así as condicións de traballo para os músicos que forman parte desta institución.

Por outra banda, Luís Carballo, responsable do Seminario, subliñou o carácter pedagóxico do ciclo: "É unha experiencia única, con concertos profesionais e obradoiros adaptados a todos os niveis, desde afeccionados a músicos experimentados".

Carballo destacou que esta é a primeira edición centrada no baixo eléctrico, cun tributo a Jaco Pastorius, cando se cumpren 38 anos do seu falecemento, a cargo de Tomás Merlo.

Os concertos van desenvolverse ás 21.00 horas no Teatro Principal, con entradas a 3 euros (dispoñibles en Ataquilla.com).

As sesións serán as seguintes:

Sábado 5 de abril : Tomás Merlo & SPJ Group (tributo a Jaco Pastorius) con Tomás Merlo: baixo eléctrico; Luis Felipe Fernández: saxo alto; Javier Abraldes: guitarra; Mateo Sestelo: piano; e David Taboada: batería

Sábado 12 de abril: Pablo Martín Caminero & SPJ-Group, con Pablo Martín Caminero: contrabaixo; Luis Felipe Fernández: saxo alto; André Labraña: acordeón; Mauro Tissone: guitarra; Abe Rábade: piano; Sara Martínez: batería e Alberto López: batería.

Ademais, os dous sábados celebraranse seminarios matinais, de 11.00 a 14.00 horas, no Pazo da Cultura, dirixidos a todos os públicos e con entrada libre para participar da experiencia creativa "para que flúa a música", sinalaba Carballo.

O responsable do Seminario destacou a relevancia deste espazo no panorama jazzístico: "Marcou un antes e un despois no jazz deste país. Os nosos alumnos agora son referentes", explicaba facendo balance.