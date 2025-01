Tres centros de Vilagarcía participarán por primeira vez no Club de Debate ALingua

O IES Carril, o CPR Plurilingüe Sagrada Familia (Filipenses) e o IES Armando Cotarelo Valledor de Vilaxoán representarán a Vilagarcía na XII edición do Club de Debate ALingua, unha iniciativa que promove o uso do galego entre o alumnado de secundaria en contextos formais e informais.



Os equipos vilagarciáns competirán con outros 28 conxuntos procedentes de diversos puntos de Galicia, como Narón, Pontevedra, Rois, Ribeira e Santiago.

O torneo está dirixido a estudantes menores de 18 anos que cursen 3º e 4º da ESO, 1º de Bacharelato ou ciclos formativos.



Cada equipo, formado por entre 4 e 10 membros e unha persoa preparadora, deberá defender posturas a favor ou en contra sobre temas de actualidade que se escollerán proximamente.

Os debates serán avaliados por un xurado de cinco membros que valorará aspectos como a fluidez comunicativa e a capacidade de argumentación.



A competición comezará cunha xornada de formación a semana do 13 de xaneiro en Pontevedra.

As fases clasificatorias celebraranse a partir do 24 de febreiro, e a gran final está prevista para o 26 de abril, que se celebrará en Vilagarcía por ser o primeiro ano que participa no programa.



En canto aos premios, os dous mellores equipos de cada localidade recibirán galardóns culturais valorados en 500 e 300 euros respectivamente.

O equipo gañador absoluto desfrutará dunha viaxe de fin de semana nun espazo multiaventura.



Esta iniciativa, promovida polos servizos de normalización lingüística de varios concellos galegos, busca fomentar o traballo en equipo e o desenvolvemento do pensamento crítico entre a mocidade, sempre respectando a diversidade de opinións.