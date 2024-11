Últimos días para visitar dúas exposicións históricas no Museo de Pontevedra

O vindeiro domingo 10 de novembro é o último día para visitar no claustro do Edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra dúas mostras temporais que destacan o legado de dúas importantes figuras da historia galega: o coleccionista Ricardo Blanco Cicerón e o navegante Casto Méndez Núñez.

'O gabinete de Ricardo Blanco Cicerón. Do coleccionismo ao museo', que leva dous meses aberta, ofrece unha visión única da vasta colección reunida por este estudoso entre finais do século XIX e principios do XX.

A mostra inclúe pezas nunca antes expostas, como xoias protohistóricas, torques, diademas, machadas de bronce e unha importante colección numismática.

Entre os obxectos máis destacados figura o Libro da Confraría do Cirial de San Ildefonso (1429-1548), un dos documentos máis antigos dos gremios composteláns, así como baleirados en xeso das columnas de San Paio de Antealtares.

A mostra sobre Blanco Cicerón destaca especialmente por ser a primeira vez que se exhiben xuntas moitas destas pezas, ofrecendo unha oportunidade única para coñecer a figura do que está considerado o coleccionista máis relevante da historiografía galega.

Exposición sobre Casto Méndez Núñez Deputación de Pontevedra

Por outra banda, a instalación dedicada a Casto Méndez Núñez presenta unha escolma dos fondos do Museo vinculados ao célebre navegante pontevedrés.

A peza central é unha impresionante maqueta da fragata Numancia, de 3,10 metros de longo, contemporánea á construción do buque (1862-1864).

A exposición inclúe tamén diarios de navegación orixinais, documentos persoais e unha curiosa colección de elementos naturais recollidos durante as súas viaxes, incluíndo unha singular caixa con musgos e algas que se cre foron extraídos do casco da Numancia tras completar a primeira volta ao mundo dun buque acoirazado.

As exposicións, que reúnen pezas cedidas por institucións como o Museo Arqueolóxico e Histórico da Coruña, o Museo de Belas Artes da Coruña, o Museo do Pobo Galego e o Museo das Peregrinacións, entre outros, poden visitarse no Edificio Sarmiento do Museo de Pontevedra ata o domingo 10 de novembro.