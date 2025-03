Víctor F. Freixanes conclúe a súa etapa como presidente da RAG despois de oito anos

Tras completar oito anos á fronte da Real Academia Galega da Lingua (RAG), Víctor F. Freixanes puxo fin á súa presidencia.

O académico pontevedrés formalizou o final do seu segundo mandato ante os membros do plenario na reunión celebrada este venres no Pazo de María Pita, na Coruña.

Con este paso, iníciase o proceso para a elección da nova comisión executiva da RAG.

De acordo coas normas internas da institución, a secretaria, Margarita Ledo Andión, asumirá a presidencia de maneira interina e será responsable de activar o procedemento electoral.

Os estatutos da academia establecen un prazo máximo de tres meses para a elección da nova comisión executiva.

Víctor Freixanes, cos membros do plenario na xuntanza ordinaria da RAGReal Academia Galega

As posibles candidaturas á presidencia da RAG deberán contar co respaldo de tres membros de número da institución. Para iso, disporase dun período que finalizará 48 horas antes da data designada para o pleno extraordinario de elección.

Víctor F. Freixanes, nacido en Pontevedra en 1951, é un destacado xornalista, editor e escritor cunha ampla traxectoria no mundo editorial. É unha das personalidades máis destacadas da Galicia literaria das últimas décadas.

Desempeñou roles directivos en importantes editoriais como Edicións Xerais de Galicia, o Grupo Anaya e Alianza Editorial, e foi director xeneral da Editorial Galaxia.

Ademais, é membro da Sección de Lingua, Literatura e Comunicación do Consello da Cultura Galega.

Como narrador, a súa obra arranca cun título xa clásico para a literatura galega contemporánea, O triángulo inscrito na circunferencia (1982) -Premio Blanco Amor e Premio da Crítica Española-, e prosegue con O enxoval da noiva (1988) -Premio da Crítica de Galicia-, A cidade dos Césares (1993) -Premio Torrente Ballester- e Cabalo de ouros (2010) -Premio da Crítica Española-.