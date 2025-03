Volven en maio as Xornadas de Educación para afondar na relación entre museos e comunidade

O Museo de Pontevedra organizará os próximos 29 e 30 de maio a cuarta edición das súas Xornadas de Educación, para abordar o tema "Museos e comunidade: xerando sinerxías".

Será no marco do Día Internacional dos Museos, que se celebra cada 18 de maio e este ano ten como tema "O futuro dos museos en comunidades en constante cambio".

As xornadas son un foro de debate no que coñecer experiencias novidosas e xuntar as perspectivas de profesionais dos museos e do ámbito educativo, investigadores e estudantes sobre o papel dos museos na sociedade.

Na que é a súa cuarta edición, as xornadas porán o foco no papel dos museos como centros aglutinadores de colaboracións entre diferentes axentes culturais, co obxectivo compartido de xerar unha rede comunitaria e asociativa.

O evento tratará de erixirse como un lugar de encontro e intercambio de coñecementos e inquedanzas arredor do reto de ofrecer unha oferta cultural que responda ás necesidades dunha sociedade plural e cambiante.

As xornadas están abertas á participación, mediante o formato de comunicación, de investigadoras, profesionais do sector e estudantes de disciplinas relacionadas.

As comunicacións abordarán experiencias prácticas ou investigacións relacionadas cos temas que se tratarán nas xornadas: "O papel dos departamentos de educación: construíndo comunidades", "Educación artística e patrimonial: experiencias de colaboración" e "Axentes culturais: novos retos nunha sociedade en cambio".

A inscrición das comunicacións é gratuíta e farase mediante o envío dun resumo e un breve currículo antes do 18 de abril a través do correo electrónico [email protected]. Presentaranse de forma presencial durante as xornadas e recolleranse por escrito mediante a publicación das actas. Toda a información se pode consultar neste espazo web do Museo.

Ademais das comunicacións, as IV Xornadas de Educación do Museo de Pontevedra incluirán conferencias, mesas redondas e actuacións artísticas arredor de tres bloques temáticos.

O xoves 29 de maio pola tarde abordarase a importancia que adquiren os museos e as distintas institucións culturais, artísticas e patrimoniais na estrutura comunitaria, amosando proxectos nesta liña no ámbito nacional.

O venres pola mañá centrarase nas experiencias de colaboración en rede entre os museos e os diferentes axentes da educación artística e patrimonial.

No terceiro bloque, o venres pola tarde, tratarase de dar resposta a cuestións sobre como construír colaboracións sólidas entre os distintos axentes culturais e os museos e como afrontar conxuntamente os retos de futuro.