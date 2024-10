Agónico triunfo do Marín Futsal contra o Alcorcón

Golpe encima da mesa do Marín Futsal na Raña.

O conxunto marinense logrou unha agónica vitoria por 3-2 ante todo un Alcorcón que suma a súa primeira derrota do curso. Guida foi a autora do gol do triunfo a falta de 45 segundos para a conclusión.

O equipo local foi o primeiro en adiantarse no marcador cando se alcanzaba o cuarto de hora de xogo. Patri Corral, despois de tres paradas consecutivas de Etayo, non perdoou e enchufou o esférico na rede para subir o 1-0.

Sen tempo para a reacción, as pupilas de More volveron golpear e nun dicir abrir e pechar de ollos fixeron o segundo tanto. Miriam, tras un man a man coa gardameta oleira, se escoró demasiado e deixou o balón no bordo da área, onde apareceu Corral para pór máis terra polo medio.

Buscou equilibrar forzas o Alcorcón e conseguiuno despois do paso polos vestiarios. Café tivo o 3-0 nun man a man con Etayo, pero en lugar diso perdeu o esférico e propiciou un contragolpe do cadro visitante dirixido por Albita, que enviou un pase da morte de esquerda a dereita a Tania Benito e esta meteuno na portaría de Patri Arruti.

Seguiu apertando o equipo madrileño en busca do empate e logrouno no minuto 32 despois dun saque de esquina que non puido rematar o Marín. Sara Martínez cazou o balón ao bordo da área e iniciou a contra, plantouse ante a gardameta local e anotou o 2-2.

Entraba o partido na recta final e a tensión palpábase no ambiente. O Alcorcón quería custe o que custe un triunfo, pero o Marín tampouco cesou no seu intento de buscar a oportunidade que lle dese o tres puntos.

E así, a falta de 45 segundos para a conclusión, Patri Arruti buscou en longo a Café, que picou o balón cara a Guida, e esta desde o bordo da área elevouna sobre a gardameta para facer o 3-2 definitivo.

O Alcorcón optou polo xogo de cinco durante os últimos segundos, pero o Marín estivo ben situado en todo momento para levar o tres puntos.

Consulta a acta neste enlace