O Arosa golea e o Villalonga perde no último minuto

VALLADARES 0-4 AROSA

O conxunto arlequinado logrou unha contundente vitoria na Gándara fronte ao Valladares que lle permite recuperar sensacións e manter as súas opcións de acceder ao play-off.

O equipo, que chegaba ao encontro coa intención de cortar unha serie negativa tras sumar só un punto no últimos tres partidos, mostrouse moi sólido e efectivo en todas as facetas.

Compa adiantou aos de Vilagarcía no minuto 13, José Rivera ampliou a vantaxe pasada a media hora, e Javi Pereira sentenciou ao fío do descanso co 0-3.

Torrado, no minuto 78, pechou a goleada co definitivo 0-4.

VILLALONGA 0-1 ATLÉTICO ARTEIXO

Pola súa banda, o equipo celeste sufriu unha dolorosa derrota pola mínima en San Pedro fronte ao Atlético Arteixo, que complica as súas aspiracións de permanencia na categoría.

O Villalonga aguantou durante todo o partido, pero Iago Pérez, no minuto 90, anotou o único gol do encontro que deixou xeada á parroquia local.

A falta de oito xornadas para o final da liga, o Arosa mantense na sexta posición, a dous puntos do Alondras, que marca a zona de play-off.

Os de Sanxenxo, en cambio, atópanse en penúltima posición con 23 puntos, con Valladares, Barbadás e Somozas empatados a 26 puntos, marcando a salvación.