O Arosa logrou este domingo un gran triunfo a domicilio despois de golear por 3-5 ao Atlético Arteixo.

O primeiro deles chegou dunha acción pola esquerda que Martín Diz rematou á rede cando se cumpriu o minuto 27.

Once minutos despois, a vantaxe ampliouse de novo tras unha xogada pola banda zurda que dirixiu Diz e na que buscou a Iñaki, pero o defensor Achore interceptou o pase e con mala fortuna aloxou o esférico na súa propia portaría.

O seguinte e que sentenciou o choque chegou ao fío do descanso. Concheiro golpeou unha falta lateral e a defensa despexou con dificultades, Rivera cazou o coiro e resolveu dentro da área pequena.

Despois do paso polos vestiarios, os locais inauguraron o seu marcador cun gol desde o once metros de Vermello, pero lonxe de reaccionar, o Arosa foi o que volveu golpear.

Case un cuarto de hora despois e grazas a unha boa presión, Álex Comparada asociouse nunha parede con Romay e, cando recibiu de novo, non perdoou ante Néstor e subiu o 1-4.

A pesar da goleada, o equipo local non tirou a toalla e seguiu pelexando en busca da remontada.

Rojo repetiu como goleador cun gran disparo que coou na escuadra de Vila no 85, pero Javi Pereira reestableció a diferenza de tres goles tan só dous minutos despois.

Non contentos co recital goleador, Otero tamén se quixo sumar á festa e anotou de cabeza o último e irrelevante tanto co que asinou o 3-5 final.

