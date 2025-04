O Arxil suma outra derrota nun partido de trámite

Co descenso xa certificado, o Club Baloncesto Arxil visitou ao Domusa Teknik Iraurgi nun partido de trámite, marcado polo longo refacho de derrotas do equipo pontevedrés, que sumou o seu vixésimo terceira xornada consecutiva sen coñecer a vitoria.

A pesar da situación, o equipo fixo o imposible por regresar a Pontevedra cun bo resultado, pero non foi suficiente para evitar a derrota por 76-55.

O partido comezou de maneira prometedora para o Arxil, que sorprendeu ao Domusa Teknik Iraurgi cun bo primeiro cuarto no que se colocou cunha vantaxe de até 10 puntos.

Con todo, o equipo vasco reaccionou a tempo e logrou neutralizar a vantaxe, deixando o marcador en 15-20.

No segundo cuarto, o cadro local mostrou a súa mellor versión, púxose o mono de traballo e comezou a recortar distancias, logrando empatar o partido a 27 puntos. A partir dese momento, produciuse un punto de inflexión e dominou o xogo, mandando encontro ao descanso nun 37-31.

Tras o intermedio, o guion do partido cambiou por completo. O Domusa Teknik impuxo o seu ritmo e ampliou a súa vantaxe de maneira considerable, o que antollaba que a remontada arxilista ía converterse en tarefa imposible (57-43).

Xa no último período, o equipo pontevedrés tentou reaccionar e loitou por reducir a desvantaxe, pero os seus esforzos foron insuficientes. As locais mantiveron o control do partido e selaron a vitoria cun marcador final de 76-55.

Agora, restan tan só tres xornadas para a conclusión da liga regular, nas que o Arxil tratará de sumar o seu segundo triunfo da tempada e despedirse da categoría cun bo sabor de boca.

Consulta as estatísticas neste enlace