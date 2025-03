O Cisne métese nun problema

Ao Club Cisne Balonmán vaille a tocar sufrir até final de tempada se quere lograr a permanencia na División de Honra Prata.

O equipo pontevedrés encadeou a fin de semana a súa quinta derrota consecutiva, ao caer fronte ao Barça Atlètic, e a falta de seis jronadas para o final da competición segue nunha posición realmente delicada.

Cabe lembrar que esta campaña, tras unha reclamación do Unión Financera Oviedo ao Tribunal Administrativo do Deporte, a Real Federación Española de Balonmán outorgou unha praza ao conxunto asturiano en Prata ampliando a catro os descensos directos.

A iso súmase que o quinto peor clasificado deberá xogar unha eliminatoria pola permanencia.

Nesta situiación o Cisne caeu á décima posición da táboa con 18 puntos, os mesmos que Agustinos Alicante e Eivissa, equipo que precisamente ocupa a praza de promoción.

O tres están a só dous puntos do descenso directo que marca Amenabar Zarautz con 16 puntos. Ademais o Antequera (15 puntos) e o Atlético Novás (14 puntos) mantéñense na pelexa por salvar a categoría, mentres que case imposible o ten xa o pechacancelas BM Lanzarote (11 puntos).

Até o final da liga o Cisne vivirá por tanto seis auténticas finais, tres delas no Pavillón Municipal dos Deportes e outras tantas con equipos que se están a xogar do mesmo xeito que el a continuidade na segunda categoría do balonmán nacional.

A próxima xornada os de Quiños recibirán no Municipal o Alcobendas (sábado 29, 19.00 horas), sétimo clasificado xa a moita distancia.

Despois chegará un partido fóra contra un rival directo como Agustinos Alicante (5 de abril), outro contra o cuarto clasificado Puerto Sagunto na casa (12 de abril) e dúas saídas consecutivas contra San Pablo Burgos (terceiro clasificado)e Amenabar Zarautz antes da traca final, un duelo que pode ser decisivo na casa na última xornada contra o BM Lanzarote (17 de maio).