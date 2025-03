Contundente derrota do equipo masculino do Waterpolo Pontevedra fronte ao Manresa

Sábado de sensacións dispares para o Club Waterpolo Pontevedra.

O equipo masculino sufriu unha dura derrota ante o CN Manresa no inicio da fase de ascenso a Segunda Nacional (7-23), mentres que o feminino logrou unha importante vitoria nos penaltis fronte ao CN Montjuic (15-14).

O equipo masculino do Club Waterpolo Pontevedra sufriu unha dura derrota no seu debut na fase de ascenso a Segunda Nacional, caendo por un contundente 7-23 ante o CN Manresa, claro favorito para lograr a promoción de categoría.

Despois dun primeiro cuarto completamente igualado (3-4), o conxunto catalán tomou as rendas e pasou a dominar, mantivo a portaría a cero no segundo período e ampliou a vantaxe a un 3-10.

Tras o descanso, o partido tivo unha única cor. Os visitantes pasaron por encima dos xogadores pontevedreses e aumentaron a diferenza até un 5-18.

Co duelo sentenciado, o último cuarto transcorreu sen máis pena nin gloria. O Waterpolo Pontevedra anotou dous tantos fronte ao cinco do Manresa, finalizando cun claro 7-23.

TRIUNFO DO FEMININO ANTE O CN MONTJUIC

O equipo feminino conseguiu outro importante triunfo fronte ao CN Montjuic por segunda semana consecutiva que lle permite alimentar as súas esperanzas para permanecer en Primeira Nacional.

A diferenza do anterior encontro,o cadro pontevedrés dominou no inicio, impondo un parcial de 5-2.

Con todo, o segundo cuarto complicouse e as catalás lograron empatar o partido, pero os tantos de Irene Esteban e Kiara Henríquez devolveron a vantaxe ás locais antes do descanso (8-6).

Tras o paso polos vestiarios volveu reinar a igualdade e o CN Montjuic empatou para enviar o partido á quenda de penaltis (11-11).

Desde o catro metros foi máis efectivo o equipo pontevedrés, que terminou impóndose por un 15-14 vital de face á loita pola permanencia.

Consulta neste enlace as estatísticas do masculino e neste as do feminino