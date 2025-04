Cristian Fernández, convocado por España para o Campionato de Europa de Acuatlón

A Federación Española de Tríatlon deu a coñecer a convocatorias elite de dúas das grandes competicións internacionais que se celebrarán esta tempada en territorio nacional, os Campionatos de Europa de Tríatlon de Media Distancia e tamén de Acuatlón que terán lugar no mes de maio en Pamplona.

Na segunda desas probas haberá representación pontevedresa, xa que foi convocado para representar a España en acuatlón Cristian Fernández Nieto.

O deportista poiense, afectado nos últimos meses por problemas de saúde, volve mirar con optimismo ao seu futuro deportivo cun gran reto internacional, e todo iso co Mundial que se celebrará en xuño en Pontevedra asomando no horizonte, no marco dos Mundiais Multideporte.

Primeiro chegará a cita continental, á que Cristian acode con grandes esperanzas.

"Despois de meses de traballo, e non darse por vencido o obxectivo faise realidade. Toca seguir adestrando con máis ilusión que nunca", sinalou a través das súas redes sociais tras compartir a noticia da súa convocatoria.

O equipo elite de España no Europeo de Acuatlón contará tamén en categoría masculina con Kevin Tarek Viñuela e Julen Andueza.

Cabe lembrar que Viñuela é o actual campión do Mundo, conseguido a pasada tempada en Australia nunha carreira na que Cristian Fernández, ouro en 2023, fíxose cunha gran medalla de bronce.

A guardesa Elsa Pena, formada durante anos no Centro Galego de Tecnificación Deportiva, tamén foi convocada polo equipo elite feminino xunto a Gemma Valentina e Marina Muñoz.

O Campionato de Europa de Acuatlón de Pamplona celebrarase o próximo 15 de maio.