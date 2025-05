Cultural Areas e Domaio FC coróanse en Pasarón

O Estadio Municipal de Pasarón acolleu este domingo unha xornada histórica coa celebración das finais da Copa Deputación de Pontevedra, tanto en categoría masculina como feminina.

Na final masculina, celebrada ás 12:00 horas, o Cultural Areas alzouse co título tras vencer ao Club Juventud Cambados.

O encontro, disputado ante un gran número de público, especialmente da 'marea amarela' do Cambados, decidiuse grazas a un solitario gol de Nico Cuevas á media hora da segunda parte.

O conxunto de Ponteareas, que o ano pasado perdeu a final, logrou así tomarse o desquite e conquistar o seu segundo título consecutivo que lle permite clasificarse para a Supercopa Galicia (que se disputará en agosto), competición que dá acceso á Previa da Copa do Rei.

Pola súa banda, el Domaio FC fixo historia ao conquistar a Copa Deputación feminina goleando por 1-5 ao San Roque Casablanca.

Finais dá Copa Deputación de fútbol disputadas en PasarónCristina Saiz

O conxunto de Moaña, que partía como favorito, logrou imporse a un combativo rival, que acusou o esforzo físico na segunda metade do encontro.

Nere e Ainara puxeron o 0-2 na primeira metade e Lucía, con tres goles no segundo tempo, converteuse na gran protagonista. O gol da honra do equipo vigués anotouno Souto no minuto 62.

A entrega de medallas e trofeos correu a cargo do presidente da Real Federación Galega de Fútbol, Pablo Prieto, e o vicepresidente da Deputación, Rafael Domínguez, quen estiveron acompañados por Lupe Murillo, presidenta do Pontevedra CF.