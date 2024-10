O Atlético Villalonga FF rescatou un valioso punto este sábado en San Pedro fronte á Real Sociedad B.

As visitantes puxéronse por diante en dúas ocasións, pero o conxunto celeste demostrou a súa capacidade de reacción para levar un importante punto.

As de Edu González víronse superadas nos tramos iniciais por un equipo txuri urdin que saltou ao verde coa intención de dominar o partido con presións altas e levando a posesión do esférico.

Con todo, non foi ata alcanzada a media hora de xogo cando inclinaron a balanza ao seu favor tras un centro desde a banda dereita que Intza enviou á rede.

Despois do gol chegaron os mellores minutos do Atlético Villalonga, que non tardou en igualar de novo o marcador cunha xogada a balón parado que Machado materializou.

Tras o paso polos vestiarios e en apenas tres minutos a Real Sociedad volveu porse por diante cun disparo cruzado de Isasisasmendi ao que non puido chegar Patri Curbelo.

O tanto sentou como un xerro de auga fría ao equipo local, que vía como estaba máis cerca o terceiro tanto do cadro donostiarra que o seu, pero a pouco de cumprirse o tempo regulamentario, Cuquejo sacou un potente disparo desde o frontal para anotar o 2-2 e rescatar un valioso punto para o seu equipo.

O próximo partido do Atlético Villalonga será o domingo 3 de novembro ás 12:00 horas en casa do Sporting de Xixón, penúltimo clasificado con catro puntos na súa marcadora.

Consulta a acta neste enlace