Derrota agónica do Poio Pescamar ante Les Corts

A tarefa de meterse nos play-off polo título de liga é cada vez máis complicada para o Poio Pescamar, que caeu por 2-1 fronte a un AE Les Corts co que empata a 35 puntos.

Este resultado, ademais, mantén ao equipo conserveiro a sete puntos do cuarto posto cando tan só restan seis xornadas para o fin da competición.

Dominou o Poio durante os primeiros compases, pero aos poucos o cadro local foise atopando cómodo, aínda que sen lograr bater a portaría defendida por Sandra Buzón.

De feito é que o único tanto do primeiro tempo chegou no último segundo. Elena Aragón sacou de banda e Ale de Paz apareceu no segundo pau para bater á porteira local e facer o 0-1.

Despois do paso polos vestiarios, as visitantes tiveron opcións para ampliar a vantaxe, pero foi o Les Corts o que a reduciu tras unha boa presión en campo rival que a ex conserveira Luci encargouse de transformar a pase de Martita.

A cinco do final, o Poio Pescamar apostou polo xogo de cinco con Chuli como porteira-xogadora en busca da vitoria e tívoa nas botas de Laura Uña, pero o seu disparo deu na madeira.

Merecían as visitantes o gol, pero no seu lugar foron as catalás as que o atoparon a escasos 20 segundos para a conclusión.

As de López-Tulla non despexaron ben un envío longo e Luci cazouno para facer o definitivo 2-1 que complica as aspiracións do Poio.

Consulta a acta neste enlace