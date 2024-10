Menos de dous meses despois do seu reinauguración o campo de fútbol de Chan da Barcia, en Ponte Caldelas, viuse afectado por un novo temporal.

O desbordamento do río Verdugo ao seu paso pola localidade alagou á primeira hora deste mércores a instalación deportiva afectando ao recentemente instalado tapete de céspede artificial.

"A empresa que executou o campo virá revisar o tapete e estiralo en canto drene a auga. O novo sistema con base elástica impresa non flotou e parece posible estirar o céspede, como xa fixemos en anteriores ocasións", informou o alcalde, Andrés Díaz, tras comprobar os danos.

Cabe lembrar que na renovación de Chan da Barcia investíronse 306.000 euros, nunhas obras que segundo sinalou no seu momento o goberno local incluíron a instalación dunha base elástica de 15 milímetros de espesor pegada en quente para evitar que o terreo de xogo despegásese no caso de novas inundacións.

O BNG VOLVE PIDE O TRASLADO DO CAMPO

Tras ter constancia do sucedido, non tardou a oposición municipal en reaccionar. Neste caso foi o grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego (BNG) o que insistiu na necesidade de trasladar a instalación deportiva.

"O sensato sería reubicar o campo de fútbol de Chan da Barcia fóra da zona inundable", defendeu a portavoz nacionalista, Sol Seoane, apostando por recuperar o perfil natural do bordo fluvial para aumentar de maneira natural a zona de expansión do río Verdugo.