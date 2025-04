Desvelados os percorridos oficiais do Mundial Multideporte de Tríatlon de Pontevedra

A menos de dous meses do inicio do Mundial Multideporte de Tríatlon, Pontevedra deu a coñecer os percorridos oficiais das distintas probas, que se desenvolverán do 20 ao 29 de xuño.

Así, tal e como está recollido na web oficial do campionato, o Centro Galego de Tecnificación Deportiva (CGTD) será o epicentro do evento, acollendo as saídas das probas de dúatlon e aquabike. As competicións de acuatlón e tríatlon de longa distancia comezarán nas inmediacións da Ponte dos Tirantes, sobre o río Lérez.

Todas as probas, a excepción do tríatlon e dúatlon cros, que se celebrarán integramente no Centro Deportivo David Cal (Pontillón do Castro, Verducido), finalizarán no arco de meta situado na pista do CGTD. A modalidade de aquabike compartirá o percorrido do tríatlon de longa distancia, pero sen a carreira a pé.

Unha das carreiras máis esperadas é o tríatlon de longa distancia, que pechará o Mundial o domingo 29 de xuño. A proba comezará con 3.000 metros de natación no río Lérez, a unha soa volta. Tras a primeira transición, situada no céspede do CGTD, o segmento ciclista de 121 quilómetros presentará un exixente desnivel acumulado de máis de 1.500 metros, repartidos en tres voltas.

A segunda transición, tamén no estadio, dará paso aos 30 quilómetros de carreira a pé polas abarrotadas rúas do centro histórico de Pontevedra, un broche de ouro para unha competición para a que esperan a presenza de miles de espectadores.

O dúatlon, nas súas modalidades elite, júnior, substitución mixta, paraduatlón e en distancias sprint e estándar, terá o seu centro neurálxico no CGTD. O acuatlón (1.000 metros de natación e 5.000 metros de carreira a pé) desenvolverase no Lérez, coa transición na avenida de Bos Aires e a carreira a pé principalmente na Illa dás Esculturas, finalizando tamén no CGTD.

As disciplinas de dúatlon e tríatlon cros, cos seus percorridos de bicicleta de montaña e carreira a pé campo a través, trasladaranse á contorna natural do Centro Deportivo David Cal e os seus arredores.

No caso do tríatlon cros, incluirá 1.000 metros de natación, un sector ciclista de dúas voltas a un exixente circuíto de 15 quilómetros e unha carreira a pé de case 8 quilómetros, mentres que o duatlón cros constará dun primeiro segmento de carreira a pé de 5,8, seguido de 23,2 de bicicleta de montaña e un segmento final de carreira de 3,2 até a meta.

Os trazados dos Campionatos do Mundo de dúatlon (21 de xuño), tríatlon cros (24 de xuño), dúatlon cros (26 de xuño), acuatlón (27 de xuño), aquabike e o esperado tríatlon de longa distancia (29 de xuño) xa se poden consultar na web oficial pontevedra.triathlon.org.