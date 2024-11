A brutal agresión vivida o pasado domingo 3 de novembro no campo das Extremas, en Cerdedo-Cotobade, xa ten a súa primeira repercusión importante.

Máis aló do percorrido que teña no futuro a denuncia ante a Garda Civil presentada pola vítima, delegado do CED Cotobade, o home identificado como autor da puñada foi duramente sancionado a nivel deportivo.

Trátase dun futbolista non convocado do CFB Poio que se atopaba na bancada presenciando o duelo de liga do seu equipo contra o CED Cotobade correspondente á Terceira Futgal.

De feito, segundo reflectiu o árbitro do encontro na súa acta, foi o propio Poio o que o identificou como un dos seus xogadores ante o colexiado, anunciando a entidade a continuación a súa inmediata expulsión do club.

"Cando sinalo o final do partido, observo na zona do medio campo entre os bancos dos respectivos equipos, que hai tres afeccionados da zona na que estaba situada a afección que apoiaban o equipo visitante C.F.B. Poio, que pasan o valo de protección do terreo de xogo e vexo como un deles vestido de branco dálle unha forte puñada na cara ao delegado do equipo local, C.E.D. Cotobade", explicou no seu escrito o árbitro engadindo despois que acudiu ao campo unha patrulla da Garda Civil e que un representante do Poio "acchegouse ao meu vestiario para lamentar os feitos ocorridos e identificar o agresor".

Unhas imaxes impactantes que se puideron ver a través da retransmisión do encontro.

Agresión non partido CED Cotobade - CFB Poio CED Cotobade

Agora, días despois, na súa reunión semanal o Comité de Competición da Real Federación Galega de Fútbol estableceu unha inhabilitación de dous anos ao futbolista protagonista da agresión.

Xustifica Competición na súa resolución que a agresión levouse a cabo "con inequívoco propósito de causar dano sendo incluso o agredido trasladado en ambulancia a un centro sanitario".

Malia non estar convocado para o partido en cuestión e ser parte do público, o comité explica que por iso non cesa "a súa especial suxeición ás normas xerais e disciplinarias federativas".