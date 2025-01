Duro sorteo para Jéssica Bouzas no seu debut no Open de Australia

A primeira participación de Jéssica Bouzas no cadro final do Open de Australia non será, nin moito menos, un camiño de rosas para a arousá.

O sorteo da competición deparou un durísimo cadro para Bouzas, que chega á cita no posto 52 do ranking mundial consolidada entre as mellores raquetas do panorama internacional.

Jéssica deberá enfrontarse na primeira rolda do torneo á británica Sonay Kartal, xogadora de 23 anos á que nunca se mediu no circuíto profesional e que ocupa o posto 87 da WTA.

Pero o peor non está nesa estrea, senón nunha hipotética segunda rolda.

Alí esperaría, si vence no seu debut, o actual número un do mundo e vixente campioa do Open de Australia, Aryna Sabalenka.

Un camiño complicado pero no que Jéssica Bouzas a recado pelexará con todas as súas forzas.

Xa o fixo a pasada campaña nas súas primeira participacións nos cadros decisivos de grand slam chegando a vencer en Wimbledon a xogadora que chegaba como vixente campioa e entón número 6 mundial, Marketa Vondrousova.

O seu tope até a data nos grandes é a terceira rolda alcanzada precisamente en Wimbledon e tamén no US Open.