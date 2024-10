España confirma a súa convocatoria para o Europeo de Ciclocrós de Pontevedra

A Real Federación Española de Ciclismo confirmou a convocatoria do equipo que representará a España no Campionato de Europa de Ciclocrós de Pontevedra, do 1 ao 3 de novembro.

Serán 27 os ciclistas que compoñan a Selección Española, e nela non faltarán representantes locais.

O seleccionador Pascual Momparler convocou en concreto 6 ciclistas elite, 9 de categoría sub-23 e 12 de idade júnior.

Precisamente nesta última categoría, a júnior, participará a marinense Lorena Patiño (XSM), completando a lista Lida Castro, Naia García, Maier Olano, Ana López, Aitana Gutiérrez, Benjamín Noval, Sergio Gámez, Martín Fernández, Raúl Poelles, Néstor Frías e Martí Martínez.

No que respecta ao equipo sub-23, contará con Aroa Otero (Supermercados Froiz), Raúl Mira (Froiz), Miguel Gutiérrez (Froiz) ou Laura Mira (Team Farto-BTC), ademais de con Naia Quintanilla, Lucía Gómez, Adriana Alguacil, Emilio Reinoso e Tomás Pombo.

Por último a Selección Española Elite comporana: Felipe Orts, Kevin Suárez, Mario Junquera, Lucía González, Sofía Rodríguez e Alicia González.

O Europeo de Ciclocrós arrincará o vindeiro venres 1 de novembro coas categorías máster e o sábado 2 de novembro co 'Team Relay' (15.00 horas), remudas mixtas nas que cada selección formará con até seis ciclistas, cun júnior, un sub-23 e un elite tanto masculino como feminino. As formacións para esta proba daranse a coñecer unhas horas antes.

O domingo día 3 será pola súa banda a quenda das probas individuais comezando ás 9.00 horas coa categoría júnior feminina e continuando ás 10.00 coa júnior masculina, ás 11.00 horas coa Sub-23 feminina, ás 12.50 coa Sub-23 masculina e por último coa categoría elite feminina (14.10 horas) e masculina (15.30 horas).