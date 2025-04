Europa cítase en Marín con máis de 550 boxeadores disputando o maior torneo de España

As instalacións do Colexio SEI San Narciso de Marín prepáranse para facer historia no boxeo español. A cita está prevista desde o xoves 1 ao sábado 3 de maio.

O municipio será o escenario do V Open ENCE Vila de Marín, un evento sen precedentes que congregará a máis de 550 deportistas e 200 técnicos procedentes de 91 clubs internacionais, converténdose no maior torneo puxilístico celebrado en territorio nacional, segundo a organización

O torneo, que naceu co obxectivo de dar oportunidades competitivas á canteira local, experimentou un crecemento exponencial ata situarse entre os máis importantes de Europa.

O Team Thunder, club organizador e referente do boxeo base na comunidade, chega ao evento nun momento excepcional.

Para esta edición, máis de 15 representantes do equipo marinense buscarán manter o prestixio do club como mellor equipo do certame.

Os seus púxiles cultivaron importantes éxitos nos últimos meses, destacando as actuacións de Samara Garrido, vencedora na velada In Legatum, e Noa Vincelle, quen suma xa catro vitorias en 2025, tres delas pola vía rápida, ademais do título na Porto Box Cup.

Como antesala a esa gran cita, este venres 18 en Padrón tres representantes do Team Thunder buscarán ampliar o seu palmarés: Xabi Abal medirase a Jonathan Portela, Raúl Loira disputará o título ante Gorka Papín, e Aarón González tentará conquistar o seu quinto título galego Neopro fronte a Daniel Díaz.

O inicio de tempada para o equipo ofrece un balance moi positivo. Samara Garrido venceu na velada In Legatum, Xabi Abal e Aarón González proclamáronse campións Galegos Neoprofesionales, Cristian arrincou un empate meritorio no seu debut Neopro e Noa Vincelle estreouse no club co triunfo no Porto Box Cup.