Falece Pablo Hinojar, fundador do Ximnasia Pontevedra e gran referente da ximnasia galega

O mundo da ximnasia chora a un dos seus grandes referentes.

O pontevedrés Pablo Hinojar, actual seleccionador de ximnasia acrobática, faleceu este sábado aos 49 anos. Foi nun hotel de Madrid, onde se atopaba con motivo dun evento ximnástico.

Nada máis coñecerse a noticia da súa morte, a Federación Española de Ximnasia expresou a súa "profunda tristeza e consternación" pola perda de Hinojar

Del, destacan que o seu labor nas entrañas dese deporte contribuíu a que a ximnasia española lograra resultados "sen precedentes".

O seu falecemento deixa, segundo a entidade, un "oco irreparable" para a ximnasia galega e española. Nos últimos anos desempeñara "con paixón e implicación persoal" o papel de seleccionador de dobre minitrampolín, tumbling e ximnasia acrobática.

Era ademais o adestrador da campioa do mundo en dobre minitrampolín, a pontevedresa Melania Rodríguez, a quen acompañou na súa escalada á elite sen deixar de dedicar o seu tempo "a crear unha identidade" nas novas xeracións da ximnasia española.

"Estamos seguros de que a súa entrega e a súa dedicación pola ximnasia converterase nun exemplo a seguir para os seus ximnastas e para o resto dos adestradores españois", conclúe o comunicado da federación española.

Tamén a Xunta de Galicia, a traves do conselleiro de Presidencia, Xustiza e Deportes, Diego Calvo, lamentou a morte dunha das figuras máis importantes dun deporte galego que "queda orfo dun dos seus mellores técnicos".

Recordou que Pablo Hinojar era o adestrador principal do CGTD de ximnasia deportiva dende que esta disciplina se adscribiu ao centro de tecnificación pontevedrés en 2016.

"Hoxe estamos de loito", subliñou Calvo, que anunciou que o pontevedrés será condecorado coa distinción ao mérito deportivo da Xunta de Galicia, a título póstumo.

Pablo Hinojar dedicou case toda a súa vida á ximnasia, deporte no que debutou na década dos 90 cando apenas tiña 16 anos, primeiro como ximnasta e posteriormente como adestrador, cultivando grandes éxitos en ambas as facetas.

Formou parte do Club Treboada, co que se iniciou na ximnasia e no que estivo ata que, alá polo ano 2004, decidiu impulsar un novo club, o Ximnasia Pontevedra, no que formou a varias xeracións de deportistas de alto nivel.